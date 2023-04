Sono tantissimi i tifosi che in queste ore si chiedono a che ora inizia la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli per il settore ospiti, visto che l’appuntamento è fissato domani 11 aprile. Due le informazioni che dobbiamo prendere in esame a Pasquetta, affinché ci si faccia trovare pronti al momento giusto in vista di una partita importantissima. Da un lato i bianconeri in piena lotta per un posto in Europa, in attesa di conoscere il verdetto sul ricorso per la penalizzazione di 15 punti. Dall’altro, il Napoli che attende questo momento da 33 anni.

Indicazioni ufficiali sull’orario di inizio per la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli destinati al settore ospiti domani 11 aprile

Vicenda da seguire con grande attenzione, perché ormai stiamo per entrare in settimane in cui ogni giornata potrebbe essere quella giusta per il titolo matematico, il terzo nella storia del club azzurro. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa qui con un altro articolo, quando ci siamo concentrati sulle possibili date ufficiali a partire dalle quali si potrà procedere con l’acquisto dei biglietti per il derby campano tra Napoli e Salernitana.

Se vi state chiedendo a che ora inizia la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli per il settore ospiti, a partire da domani 11 aprile, l’appuntamento è in programma dalle ore 10. Per non perdere secondi preziosi nell’aggiudicarsi, occorre tener presente che dovrete registrarvi preventivamente al sito della Juventus prima di procedere con l’ordine. Al momento, non a caso, esiste una pagina web con la quale potete ottenere tutte le informazioni del caso per evitare spiacevoli sorprese.

Ancora, i circa 3.000 biglietti di Juventus-Napoli destinati ai tifosi azzurri al momento richiedono il possesso della Fidelity Card per i sostenitori partenopei, affinché non ci siano mescolanze di tifosi tra i vari settori dello stadio. Ulteriori restrizioni potrebbero però arrivare nei prossimi giorni su ordine delle autorità competenti.

Continua a leggere su optimagazine.com