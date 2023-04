In tanti già oggi si chiedono quando ci sarà l’uscita dei biglietti di Napoli-Salernitana. Una volta partita la prevendita per la sfida contro il Verona, che avevamo trattato preventivamente sul nostro sito con un altro articolo, oggi tocca concentrarsi sul derby campano in programma a fine mese. Già, perché la sfida avrà luogo il prossimo 29 aprile al Maradona, con anticipo al sabato alle ore 15. Potrebbe essere uno dei weekend cerchiati in rosso per i tifosi azzurri, in termini di conquista matematica del terzo scudetto. Scongiuri annessi, a maggior ragione dopo la recente sconfitta molto rumorosa con il Milan tra le mura amiche, ma il gap con la seconda resta considerevole.

Prime ipotesi sull’uscita dei biglietti di Napoli-Salernitana: anticipazioni su quando escono online

Allo stato attuale, in quale direzione vanno le prime ipotesi riguardanti l’uscita dei biglietti di Napoli-Salernitana? Se vi state chiedendo quando escono online, al momento non abbiamo una data ufficiale in quanto il club azzurro non ha ancora fornito informazioni definitive alle tifoserie delle due squadre. Tuttavia, dando uno sguardo all’approccio avuto dalla società partenopea con le ultime partite giocate in casa, per forza di cose è possibile avanzare delle ipotesi che potrebbero tornare utili a tutti coloro che sono interessati.

Alla luce delle considerazioni appena fatte, ci sono buone probabilità che i biglietti di Napoli-Salernitana possano essere messi a disposizione di tutti tra una decina di giorni. A tal proposito, mi aspetto comunicazioni dalla società ospitante tra lunedì 17 e giovedì 20 aprile. Un po’ come avvenuto in occasione del match con il Verona, con ticket che risultano acquistabili da poche ore in vista del weekend successivo a quello di Pasqua.

Staremo a vedere come andranno le cose coi biglietti di Napoli-Salernitana, ma difficilmente usciremo fuori dalla finestra temporale che vi abbiamo indicato oggi.

