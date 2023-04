L‘iPhone 15 Pro Max si accinge ad essere il melafonino più avanzato di sempre. Non è già Apple a dirlo, come sarebbe anche logico, ma un informatore d’eccezione come Ice Universe che ha raccolto diversi dettagli ormai dati per scontati (di natura hardware e software) del successore dell’iPhone 14 Pro Max appunto. Ognuno di questi plus a bordo della prossima ammiraglia assoluta sottolineano la volontà di sposare una grossa rivoluzione tecnologica del nuovo arrivato rispetto anche all’immediato passato. Per questo motivo, Samsung dovrebbe porre la massima attenzione al rivale di sempre e fare altrettanto per il Samsung Galaxy S24.

I punti di forza dell’iPhone Pro Max

Ice Universe prova a dare un giudizio già alquanto completo sul prossimo iPhone 15 Pro Max, definendolo una super ammiraglia con la migliore portata rivoluzionaria degli ultimi anni. Tra gli aspetti migliorativi ci sarà un nuovo design curvo, l’impiego del materiale premium del titanio, delle cornici ridotte veramente all’osso (solo 1,55 mm, ossia un vero primato sui concorrenti) e identiche su ogni lato. Altri punti a favore saranno l’introduzione della porta USB C al posto di quella Lightning, il potente processore A17 a 3 nm, un teleobiettivo periscopico in grado di garantire uno zoom ottico molto più elevato. Ancora, il prossimo top di gamma assoluto avrà solo tasti capacitativi e non fisici con funzioni personalizzabili, godrà di migliori ottimizzazioni della batteria per una maggiore autonomia e infine sarà lanciato con l’aggiornamento iOS 17 che si preannuncia abbastanza interessante in termini di novità (nonostante i primissimi dubbi(.

La sfida con il Samsung Galaxy S24

Sempre l’informatore Ice Universe ritiene davvero fondamentale che, di fronte a cotanta evoluzione dell’iPhone 16 Pr5 Max rispetto al suo immediato predecessore, anche il Samsung Galaxy S24 si mostri decisamente migliore dell’attuale Samsung Galaxy S23. Il produttore asiatico dovrà progettare i migliori punti di forza per la sua ammiraglia, in modo da renderla davvero appetibile rispetto al passato. Apple si sta muovendo verso una grande rivoluzione, soprattutto di tipo hardware, e potrebbe dunque accaparrarsi fin troppi nuovi clienti, anche pescandoli tra i fan Samsung.

