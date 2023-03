Si torna a parlare delle cornici dei prossimi iPhone 15 Pro, a distanza di soli pochi giorni dalle prime rivelazioni al riguardo dell’informatore Ice Universe. In particolr modo, Il leaker ha pubblicato una serie di tweet relativi proprio alla prossima scelta di design di Apple che avrà presto un primato assoluto rispetto a tutti i competitor, in particolare i top di gamma Samsung e anche Xiaomi.

L’immagine di paertura articolo mostrerebbe due pannelli frontali degli iPhone 15 Pro sulla sinistra e un terzo dell’iPhone 15 Pro Max sulla destra. Lo spessore davvero ridotto delle cornici è quantificato in soli 1,55 mm su ogni lato che circonda il display. Non ci saranno dunque differenze tra le lunette superiori e inferiori ma neanche per i bordi laterali del telefono. L’effetto elegante, uniforme ed essenziale per il design dei dispositivi di punta sarebbe dunque assicurato, se confermato in queste misure appena indicate.

Il paragone degli iPhone 15 Pro con gli attuali Samsung Galaxy S23 sarebbe abbastanza significativo. L’esemplare Ultra, ad esempio, ha bordi differenziati, ossia uno spessore di 1,7 mm a destra e asinista, 1,6 mm per la lunetta superiore e addirittura 2,6 mm per quella inferiore. Per quanto riguarda invece il Galaxy S23 standard invece, a destra, sinistra e in alto l’ingombro è di 1,75 mm mentre in basso di 2 mm. Il confronto, insomma, giocherebbe a favore dei prossimi melafonini.

I prossimi iPhone 15 Pro farebbero anche meglio dei pur nuovi Xiaomi 13. Per il brand cinese, le cornici laterali e quella superiore hanno un ingombro di 1,61 mm, quella in basso di 1,81 mm. Anche in questo secondo caso, il primato di 1,55 mm di Apple non sarebbe intaccato e gli amanti del design essenziale e uniforme sarebbero più che mai accontentati.

