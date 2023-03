Stanno nuovamente venendo a galla problemi con la PEC, ma soprattutto con la fatturazione elettronica Aruba oggi 29 marzo qui in Italia. Una situazione che almeno in parte ricorda quella che abbiamo vissuto non molto tempo fa, secondo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione in quella circostanza. Una differenza c’è in effetti, perché in occasione del disservizo trattato poco meno di una settimana fa ci siamo soffermati solo sul servizio di posta elettronica, mentre questo mercoledì il problema è all’apparenza più esteso.

Massima attenzione ai problemi PEC e fatturazione elettronica Aruba oggi 29 marzo in Italia

Premesso che le idee potranno essere più chiare solo nelle prossime ore, occorre fare un primo bilancio, visto che le segnalazioni si susseguono ormai da circa un’ora. Fondamentalmente, i problemi PEC e quelli inerenti la fatturazione elettronica Aruba di oggi 29 marzo sono abbastanza estesi, come si può notare dagli aggiornamenti in tempo reale che giungono dall’apposita pagina di Down Detector. Parlare di completa interruzione del disservizio è probabilmente esagerato, ma è altrettanto vero che potreste imbattervi in un messaggio di errore poco dopo aver inserito le vostre credenziali nel sistema.

A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere se avete fatto i conti con problemi PEC, oltre a quelli relativi alla fatturazione elettronica Aruba oggi 29 marzo.