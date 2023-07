Occorre fare molta attenzione, oggi, ai problemi Aruba, considerando il fatto che tra servizi come la PEC e soprattutto la fatturazione elettronica potrebbero registrarsi dei disservizi. Parlare di down totale al momento sarebbe esagerato, complice anche il fatto che il numero delle segnalazioni non risulti così alto da giustificare un approccio simile alla situazione, ma è chiaro che il tutto debba essere monitorato con grande attenzione nelle prossime ore. A maggior ragione, se pensiamo che nel recente passato si siano verificate situazioni simili, considerando anche quanto riportato tramite altri articoli all’interno del nostro magazine.

Massima attenzione ai problemi Aruba oggi: focus specifico su PEC e fatturazione elettronica il 4 luglio

Al momento della pubblicazione del nostro pezzo, va detto, non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte dello staff, con le quali sarebbe sicuramente più semplice mettere a fuoco il disservizio e la sua origine. Detto questo, resta la necessità di tenere sotto stretta osservazione i problemi Aruba oggi, con un chiaro riferimento a servizi specifici come PEC e fatturazione elettronica. I numeri venuti a galla su Down Detector evidenziano che solo specifici servizi siano oggetto di disservizi, motivo per il quale continuerò ad osservarne l’andamento.

Poco fa, in ogni caso, ho provato ad effettuare dei test in prima persona per comprendere come si manifestino i problemi Aruba di cui tanto si parla in queste ore. Sostanzialmente, in alcuni momenti si riesce anche ad effettuare il login per la propria PEC o per procedere con fatturazione elettronica, salvo poi imbattersi in messaggi di errore improvvisi coi quali avviene in automatico il logout.

Anche voi avete notato problemi Aruba con PEC e fatturazione elettronica? Fateci sapere con un commento qui di seguito, aiutandoci a capire quale come emerga l’anomalia che sta condizionando non poco la giornata dei clienti.