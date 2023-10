La PEC Aruba non funziona correttamente in questa mattinata del 26 ottobre, Ci sono dei problemi all’accesso del proprio profilo certificato di posta elettronica, visto che si visualizza un errore per credenziali di accesso non corrette. Il disservizio non può di certo essere sottovalutato e vale la pena esaminarne ogni aspetto.

Al momento di questa pubblicazione, ossia alle ore 11 odierne, le segnalazioni di problemi sono nell’ordine delle centinaia, come riportato anche sul portale Downdetector, La PEC Aruba non funziona in toto per una buona fetta di utenti che provano ad accedervi. Al momento dell’autenticazione con username e password corrette, accade quanto segue: si visualizza una notifica con una dicitura ben precisa. Questa è: “le credenziali di accesso fornite al server smtp non sono corrette“. A nulla valgono i reiterati tentativi di login, questo è chiaro, con i dati reali e verificati appunto del profilo utente.

Non sono giunti chiarimenti dal provider del servizio sul perché la PEC Aruba non funziona in questa giornata. Visto l’errore specifico appena indicato, possiamo solo ipotizzare qualche anomalia più o meno seria ai server. Sui tempi di ripristino della normalità non possiamo dare tempi certi. Più che probabile è che, in ogni caso, i tecnici siano al lavoro per trovare una soluzione definitiva e repentina.

Viste le difficoltà odierne, in molti potrebbero avere la necessità di ottenere assistenza per un servizio così fondamentale attualmente come quello di posta elettronica certificata. I possessori di un indirizzo PEC potranno mettersi in contatto con il supporto tecnico generale del provider. Questo risponde a due numeri, ossia il +39 02 500 41 305 e il +39 02 500 41 305, tutti i giorni della settimana e anche 24 ore su 24.

Aggiornamento 11:10 – Le anomalie continuano: al tentativo di accesso alla PEC personale, l’errore è sempre lo stesso.

Aggiornamento 12:15 – Le difficoltà odierne stanno lentamente rientrando.

