Ci sono un po’ di difficoltà oggi 23 marzo per coloro che stanno provando ad utilizzare la PEC Aruba mail, appena effettuato il login alla propria casella di posta elettronica certificata. A differenza di quanto avvenuto in altri frangenti, infatti, il messaggio di errore non appare nel momento stesso in cui si tenta l’accesso, ma in una fase successiva. Passando da una sezione all’altra, infatti, potreste imbattersi in feedback imprevisti, fino ad essere spediti fuori dalla vostra casella di posta. A quel punto, per forza di cose, dovrete riavviare tutta la procedura.

Potrebbe essere non semplice utilizzare la PEC Aruba mail dopo aver effettuato il login oggi 23 marzo

Non siamo al cospetto di un vero e proprio down, a differenza di quanto vi abbiamo riportato anche all’interno del nostro magazine ad ottobre. Giusto premetterlo, anche se qualche disservizio qua e là lo ha riscontrato anche il sottoscritto questa mattina una volta portato a termine il login. Come avrete intuito dalle prime informazioni fornite questo giovedì, dunque, potrebbe essere complicato utilizzare la PEC Aruba mail dopo il login oggi, ma non stiamo assistendo ad un’interruzione completa del disservizio.

Probabile, pertanto, che la situazione finirà con il rientrare nel giro di poche ore. Capita, talvolta, che si possano verifcare disservizi simili, probabilmente dovuti a qualche anomalia server. L’aspetto positivo di questa vicenda è quello appena menzionato, in quanto i tecnici dovrebbero essere in grado di affrontare tutto a stretto giro.

A voi come stanno andando le cose stamane? Avete notato problemi o malfunzionamenti all’interno della PEC Aruba mail? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in attesa di fare ulteriori valutazioni tramite possibili comunicazioni ufficiali da parte dello staff tecnico.

