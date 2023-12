Si stanno palesando dei problemi Aruba oggi 21 dicembre, in questo primo giorno ufficiale d’inverno. Due servizi essenziali del provider come la fatturazione elettronica e la PEC mostrano delle anomalie. Facciamo dunque il punto della situazione, anche indicando quali siano i contatti di assistenza da tenere in considerazione se si vuole ottenere il giusto supporto in questo momento, ma anche in altri.

I problemi Aruba odierni colpiscono in primis gli utenti che usufruiscono del servizio di fatturazione elettronica. In pratica, si hanno delle discrete difficoltà nel momento in cui si entra nell’area riservata per compilare una fattura ad un fornitore ma anche nella consultazione di documenti pregressi magari utili sono associate delle anomalie. Come naturale conseguenza, pure molto grave in questo periodo finale dell’anno, alcune funzioni sono inibite in parte o anche del tutto.

Gli altri problemi Aruba pure evidenziati oggi (anche grazie alle segnalazioni giunte a Downdetector nell’ordine del centinaio) riguardano l’accesso alla PEC, dunque alla casella di Posta Elettronica Certificata. In quest’ultimo caso, ci sono pure errori di login per l’accesso al profilo personale ma, almeno al momento di questa pubblicazione, i casi dichiarati di difficoltà sono almeno in numero non eccessivo. In entrambi i casi appena citati, proprio Aruba non ha chiarito quale siano i motivi che si legano alle difficoltà odierne. Di certo saranno in corso degli interventi tecnici per ripristinare tutti i servizi affetti da anomalie ma non possiamo ipotizzare quali saranno i tempi di ritorno alla normalità.

Per affrontare i problemi Aruba di queste ore si potranno contattare i numeri di assistenza del provider sempre attivi. I recapiti sono due e rispondono al +39 0575 0505 oppure al +39 0250041305. Vista la delicatezza del servizio offerto, gli operatori rispondono ogni giorno della settimana, inclusi i festivi, e anche 24 ore su 24.

