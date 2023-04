Si segnalano problemi Aruba oggi 19 aprile per quanto riguarda il servizio di Webmail PEL, la posta elettronica di Aruba per le Pubbliche Amministrazioni. Come riportato da “downdetector.it‘, il disservizio pare essere piuttosto importante, sebbene non possa parlarsi di un vero e proprio down.

I problemi Aruba di oggi 19 aprile non sono di certo i primi, né saranno gli ultimi: purtroppo, una rete così fitta di servizi di un questo livello può comportare anche qualche disfunzione nella gestione tecnica, che è spesso da mettere in conto, seppur poi di facile risoluzione. Il servizio di Webmail PEL per le Pubbliche Amministrazioni pare fare i capricci quest’oggi 19 aprile nell’ambito dei problemi Aruba che vi stiamo adesso segnalando, ma siamo sicuri che il reparto di competenza sia già stato anche allertato affinché il disguido possa risolversi il più rapidamente possibile.

La situazione è in divenire, non possiamo fornirvi altre indicazioni a riguardo (contiamo di poterlo fare già nei prossimi minuti, ammesso che qualcosa cambi, speriamo in positivo). Non ci resta che attendere i risvolti che ci attendono, augurandoci che il reparto tecnico possa, in qualche modo, favorire il regolare ripristino del servizio di posta elettronica PEL, mettendo a tacere i problemi Aruba che nella giornata di oggi 19 aprile, in questi stessi minuti, sta mettendo in difficoltà i comuni utilizzatori della piattaforma. Non sappiamo ancora dirvi quanto tempo ci vorrà, ma, data la caratura della società italiana che mette a disposizione servizi di data center, web hosting, email e registrazione di nomi di dominio, si pensa che la risoluzione possa arrivare presto .Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com