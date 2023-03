Ci apprestiamo a vivere settimane molto intense per i top di gamma Samsung meno recenti, con un particolare riferimento ai Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21. Al netto delle evidenti differenze tra il top di gamma di quest’anno rispetto ai suoi predecessori, come abbiamo avuto modo di constatare nella giornata di ieri con un altro articolo, è chiaro che il gap potrebbe diminuire almeno dal punto di vista della questione software. Già, perché i suddetti modelli saranno i primi (e forse gli unici) a ricevere specifiche features che ad oggi sono esclusive del Samsung Galaxy S23.

Focus sulle funzioni esclusive S23 a breve disponibili per il Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21

Sostanzialmente, qual è la funzione ad oggi esclusiva per l’universo S23, destinata a breve ad essere sfruttata anche a bordo del Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21? Come riporta SamMobile, l’elemento sul quale ci dobbiamo concentrare oggi verte sul tema Galleria, con un particolare riferimento alla voce Image Clipper. Si tratta di un valore aggiunto che, come accennato è stato fino ad oggi un’esclusiva degli ultimi telefoni di punta. Dunque, sarà proprio Image Clipper ad aprire le frontiere più “democratiche” in casa Samsung.

Premesso che arriverà presto sui vecchi telefoni Galaxy, stiamo parlando di una funzione tramite la quale i Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21 che consente di isolare meglio determinati elementi in una foto. In sostanza, l’oggetto ritagliato è immediatamente pronto per essere copiato o condiviso e trasformato nella propria immagine o adesivo.

Al momento non si fa menzione di altri modelli, tra cui i vari Samsung Galaxy S20 e Note 20, senza dimenticare i Galaxy Z Fold 2 e telefoni pieghevoli Galaxy Z Flip. Dunque, è possibile che in questa fase il discorso sia circoscritto proprio ai Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21.