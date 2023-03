È emerso un altro test di caduta del Samsung Galaxy S23, che testa la durata dei design sostenibili dei tre telefoni della gamma. Allstate Protection Plans (precedentemente SquareTrade) ha pubblicato un video che mostra come i Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra hanno resistito dopo essere caduti sulla schiena e sul davanti da un’altezza di sei piedi. I risultati del test di caduta sono stati confrontati con quelli della serie Samsung Galaxy S22 per vedere se la durata è stata compromessa dall’utilizzo di materiali sostenibili. Potete vedere nel video qui sotto che i Samsung Galaxy S23 sono stati fatti cadere due volte, una volta sul viso e una volta sulla schiena, da un’altezza di 6 piedi, usando un robot chiamato DropBot.

Come riportato da “SamMobile“, mentre tutti e sei i telefoni hanno subito danni sul vetro anteriore e posteriore, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha subito il minor danno nonostante sia atterrato su uno dei suoi bordi curvi. Dopo la caduta posteriore, il retro in vetro del telefono ha subito piccoli graffi, ma la fotocamera principale era completamente inutilizzabile. Sulla sua caduta laterale (non presente nel video), il telaio in alluminio del device ha subito lievi ammaccature. Lo schermo del Galaxy Samsung S23 è andato in frantumi dopo la caduta del viso, provocando vetri sollevati e vetri allentati. Il Samsung Galaxy S23+ ha riportato uno schermo rotto, con frammenti di vetro sollevati. Anche la sua armatura in alluminio è stata danneggiata. Tuttavia, tutti e tre i telefoni della serie Samsung Galaxy S23 erano leggermente più resistenti dei loro predecessori: significa che il colosso di Seul si è assicurato che i nuovi flagship fossero durevoli quanto i precedenti telefoni di fascia alta nonostante l’utilizzo di materiali sostenibili.

Per rinfrescarvi la memoria, i telefoni della serie Samsung Galaxy S23 utilizzano Gorilla Glass Victus 2, che ha del vetro riciclato. Alcune parti dei nuovi device sono realizzate utilizzando plastica proveniente dall’oceano da reti da pesca scartate. Allstate Protection Plans afferma che nessuno di questi sei telefoni è sopravvissuto dopo essere caduto su un marciapiede. Quindi, è meglio proteggere il vostro nuovo brillante dispositivo di fascia alta con una custodia di alta qualità ed una protezione per lo schermo in vetro temperato.

Continua a leggere su optimagazine.com