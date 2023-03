In questi giorni su Amazon è possibile approfittare delle offerte di primavera per acquistare i prodotti che più si desiderano ad un prezzo leggermente scontato. Tra i dispositivi a marchio Apple spicca l’offerta riguardante l’iPhone 13 verde da ben 512GB di memoria interna. Il dispositivo è un top di gamma che gode ancora di ottimo mercato e con l’arrivo della nuova famiglia di iPhone 14 si ritrova con prezzi decisamente più vantaggiosi.

Disponibile anche l’iPhone 13 da 512 GB tra le offerte di primavera su Amazon da oggi

Un’altra promozione da valutare con grande attenzione, dunque, dopo quella descritta pochi giorni fa. Se si ha necessità di avere uno smartphone con uno storage interno più elevato, quindi che possa contenere una certa portata di file di ogni genere, questo iPhone 13 verde da 512GB di memoria interna può sicuramente fare al caso vostro. Grazie alle offerte di primavera di Amazon è possibile acquistare questo dispositivo Apple, appartenente alla fascia alta del mercato smartphone, al prezzo di 999 euro.

Offerta Apple iPhone 13 (512 GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Ricordiamo come si stia parlando di un device avente una memoria interna da ben 512GB, in grado di contenere qualsiasi tipo di file anche dalle capacità più elevate. Si è arrivati a questo costo finale per l’iPhone 13 verde grazie ad uno sconto del 22% effettuato sul prezzo da listino di ben 1289 euro. Come si può notare si ha modo di poter risparmiare, grazie alle offerte di primavera di Amazon, una cifra piuttosto interessante. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce ed entro pochi giorni questo iPhone 13 verde arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Ciò significa consegna gratuita, ma c’è anche la possibilità di poter acquistare questo smartphone a rate grazie a Cofidis. Chi non ha modo di spendere tale cifra in un’unica volta, può senza dubbio optare per la rateizzazione del dispositivo, avendo così l’opportunità di approfittare di questo sconto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche parliamo di un dispositivo con display Super Retina XDR da 67,1 pollici che presenta un ottimo comparto fotografico composto da un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine ritroviamo il processore A15 Bionic per prestazioni fulminee.