Continuano ad esserci sconti importanti su Amazon per alcuni device di casa Apple non di ultimissima generazione e quest’oggi abbiamo notato un bel prezzo per quanto riguarda l’iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna. Non è l’ultimo modello ideato dall’azienda di Cupertino, ma è un top di gamma ancora piuttosto attuale sul mercato e che può essere l’occasione giusta da sfruttare per avere un iPhone di qualità ad un costo leggermente ridotto.

Analizziamo il rilancio di fine mese per iPhone 13 su Amazon: prezzo in aggiornamento anche oggi

Un aggiornamento forse meno allettante rispetto a qualche giorno fa, ma da prendere ugualmente in considerazione. Vogliamo quindi sottolineare l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna che si ritrova con uno sconto del 16% effettuato sul prezzo precedente di 939 euro. Ecco quindi che il costo finale di tale top di gamma di stampo Apple risulta essere di 784,99 euro, con un bel risparmio da tenere in considerazione e che potrà far capitolare qualche utente ancora titubante a riguardo. Bisogna però dire come attualmente non ci sia disponibilità immediata sullo store di Amazon, infatti i tempi di consegna sono un po’ più lunghi del previsto, ma vale la pena attendere per uno sconto di questo tipo.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e si ha anche la possibilità di sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa finale sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno approfittare di tale sconto. Ricordiamo a questo punto alcune delle caratteristiche che appartengono a questo iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma avente un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma è il comparto fotografico a fare la differenza.

Qui spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Si può contare poi sulla modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine spazio all’ottimo processore A15 Bionic per prestazioni fulminee.

