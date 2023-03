Ci sono già tantissimi tifosi che oggi sono a caccia dei biglietti di Roma-Feyenoord di Europa League. La sfida è in programma tra poco più di una settimana, ma in queste ore occorre tener presente già un paio di fattori che potrebbero condizionare i sostenitori della squadra giallorossa. Nello specifico, ad oggi risultano venduti già oltre 20.000 ticket, essendo stata avviata la prima delle tre fasi della vendita destinata agli abbonati in campionato. Insomma, trovare un posto in curva nei prossimi giorni (o comunque in settori più popolari) sarà una vera e propria impresa.

Tutti in cerca dei biglietti di Roma-Feyenoord di Europa League: riscontri sull’orario di uscita

Vedere per credere quanto riportato pochi giorni fa sul nostro magazine a proposito di Roma-Milan, match che potrebbe risultare decisivo per capire quale squadra potrà partecipare alla prossima edizione della Champions League. Tornando alle coppe, in tanti si stanno chiedendo quando sarà possibile acquistare per tutti i biglietti di Roma-Feyenoord. Le informazioni ufficiali fornite dal club giallorosso ci dicono sostanzialmente che la vendita libera avrà inizio alle ore 16 di mercoledì 22 marzo 2023.

Insomma, domani pomeriggio si prevede una ressa fisica (presso gli store abilitati alla vendita) e virtuale per l’acquisto dei ticket dal sito ufficiale del club giallorosso. A tal proposito, la Roma fa sapere che in questo particolare contesto ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per ciascuna transazione.

Staremo a vedere come andranno le cose, a partire da domani pomeriggio, per quanto concerne i biglietti di Roma-Feyenoord.