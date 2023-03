In tanti si chiedono come andranno le cose a proposito dei biglietti di Roma-Milan, in relazione alla gestione dei ticket di un evento a dir poco atteso dai tifosi delle due squadre. Già, perché in queste ore sta già salendo la tensione in vista di un match forse decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. A maggior ragione, se pensiamo che gli scivoloni delle due squadre stia rendendo avvincente la lotta per un posto nell’Europa che conta.

Cosa sappiamo sulla gestione dei ticket, in vista dell’avvio della vendita per i biglietti di Roma-Milan allo Stadio Olimpico

Insomma, lotta serrata per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Le trasferte dei rossoneri hanno sempre un importante seguito, come abbiamo avuto modo di constatare nel corso delle ultime settimane in vista di un altro big match, vale a dire quello che vedrà contrapposti i campioni d’Italia ai più che probabili eredi al trono. Mi riferisco alla sfida del Maradona contro il Napoli di Spalletti.

Allo stato attuale, con la partita in programma il 30 aprile, è probabile che la vendita dei biglietti di Roma-Milan possa scattare attorno al 10 aprile, in linea con quanto avvenuto in precedenza in occasione dei big match giocati in casa dalla compagine giallorossa. Rispetto ad altri club, infatti, la Roma tende a gestire le diverse fasi della vendita dei ticket con largo anticipo, fermo restando che il sold out sia praticamente scontato per una partita così importante.

Del resto, con ogni probabilità ci si giocherà un posto nella prossima edizione della Champions League. Insomma, non ci sarà posto neanche per uno spillo dopo la vendita di Roma-Milan, con le due squadre chiamate a dare un segnale importante anche in campionato dopo il buon percorso avuto in Europa. Vi faremo sapere appena si avranno riscontri ufficiali.

