WhatsApp continua ad essere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, grazie anche all’evoluzione che sta subendo negli ultimi anni. Parliamo di un’applicazione che permette di inviare in modo rapido file di qualsiasi genere, di effettuare chiamate, videochiamate, ma anche di condividere “stati”, con una funzione più social. Ciò che però sta sempre a cuore agli sviluppatori di tale app è puntare sulla privacy, ma principalmente sulla sicurezza.

Come sfruttare il blocco veloce su WhatsApp prima del nuovo aggiornamento in arrivo

Altre dritte, dunque, dopo le novità riportate di recente con aggiornamenti in cantiere. Quest’ultimo aspetto sta migliorando notevolmente ed a tal proposito si parla di una nuova funzione che riguarda il blocco veloce, ossia bloccare un contatto istantaneamente. Utilizzando infatti WhatsApp può capitare di ritrovarsi a fare i conti con dei contatti molesti o semplicemente dei bot pubblicitari, con la condivisione anche di link malware e così via. Pur facendo tutta l’attenzione possibile, si può essere aggiunti in gruppi dove c’è il rischio di mettere a repentaglio la propria sicurezza. Una situazione non così inusuale che sta facendo riflettere molto Meta, pronta a sviluppare questo “blocco veloce”.

A riportare tale notizia ci hanno pensato gli uomini di WABetaInfo, sempre attenti alle novità che ruotano intorno al mondo WhatsApp. C’è quindi questa voglia da parte degli sviluppatori dell’app di puntare sul “blocco veloce” e tracce di questi primi test sono stati avvistati nella versione beta 2.23.2.5. Qui si sta sperimentando il blocco agendo direttamente sulla notifica del messaggio, dalla quale si avrà modo di poter silenziare il contatto rispondergli, o bloccarlo direttamente.

Non bisognerà quindi aprire la conversazione di questa chat che potrà sembrare sospetta o semplicemente appartenente ad un contatto con il quale non si vuole più avere nulla a che fare. Con il “blocco veloce” ecco che verrà bloccato direttamente dalla barra della notifica, ma si potrà anche avviare una risposta se non si vuole interrompere il rapporto in maniera troppo brusca. Sicuramente tale opzione potrà far comodo a molti utenti che quotidianamente si ritrovano ad essere bombardati da notifiche di WhatsApp. Attendiamo il rilascio ufficiale di questa nuova funzione.

