Più di qualche utente può essere iscritto ad un numero considerevole di gruppi WhatsApp e dunque non portare più il conto delle chat collettive alle quali partecipa, da molto tempo o anche più di recente. Per superare la confusione che potrebbe essersi generata all’interno del servizio di messaggistica, gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova funzione utile, ossia quella di ricerca dei gruppi in comune con specifici contatti della propria rubrica.

Se il proprio profilo WhatsApp è molto attivo, può certamente capitare di non ricordare esattamente a quanti e quali gruppi si partecipa. Invece di scorrere tutte le chat vecchie e nuove, potrebbe essere molto utile uno stratagemma. Se ricordiamo anche solo il nome di un contatto che partecipa con noi ad una chat collettiva appunto, cercando solo quest’ultimo tramite la funzione di ricerca in app, il sistema ci restituirà uno o più gruppi in comune con quella specifica persona.

La novità appena indicata è stata appena introdotta nella beta Android dell’applicazione, ovvero nella sua versione 2.23.6.20 presente sul Play Store. Gli esperti hanno dunque lavorato all’introduzione di una nuova sezione denominata gruppi in comune e che compare ogni volta che si effettua una ricerca per contatto. In un baleno, si potrà ottenere un’informazione molto utile, ovvero le diverse chat collettive alle quali si partecipa insieme con l’amico, il conoscente, il parente indicato nella barra di ricerca appunto. Con un solo tap poi, si potrà entrare proprio nella conversazione e parteciparvi.

L’implementazione di test, in questo preciso momento, sta riguardando l’universo dei dispositivi con sistema operativo Android ma informatori come WABetaInfo hanno scovato tracce della medesima funzione anche per gli iPhone. Lo sviluppo della novità potrebbe durare ancora diverso tempo, prima di una sua versione definitiva per l’aggiornamento del servizio di messaggistica.

