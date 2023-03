Al via Ted Lasso 3 su Apple TV+: il 15 marzo debutta la terza, attesissima stagione della comedy con Jason Sudeikis. Al momento non si conosce il destino della serie tv, acclamata agli Emmy Awards, dato che per mesi gli attori sono stati molto vaghi.

Avevamo lasciato Nate tradire il buon Ted e decidere di diventare allenatore del team rivale, gestito dall’ex marito di Rebecca. Nonostante questo colpo di scena, l’allenatore interpretato da Sudeikis rimane un personaggio positivi; infatti nel trailer della terza stagione lo abbiamo visto perfino assistere a una partita di Nate che, comincia a mostrare una sorta di rimorso per aver tradito la fiducia del suo ex amico, colui che per primo aveva creduto in lui.

Nella terza stagione di Ted Lasso, il neopromosso AFC Richmond affronta il ridicolo poiché le previsioni dei media lo spingono ampiamente a finire ultimo in Premier League e Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come il “bambino prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United. Sulla scia della controversa partenza di Nate da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) diventa assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro, continua a lottare con i suoi problemi personali a casa, Rebecca (Hannah Waddingham) è concentrata sulla sconfitta di Rupert e Keeley (Juno Temple) diventa il capo delle sue pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli sia dentro che fuori dal campo, ma il team Lasso è comunque pronto a dare il massimo.

Il co-creatore della serie e protagonista Jason Sudeikis sostiene che il prossimo capitolo, composto da 12 episodi, segnerà “la fine di questa storia che volevamo raccontare” e l’inizio di “qualsiasi cosa lo attende in futuro.” In questo modo sembra che l’attore stia implicando la possibilità che ci sia uno spin-off.

