Apple TV+ non ha ancora confermato che Ted Lasso 4 ci sarà, ma non ha neanche annunciato che la terza sia l’ultima stagione in maniera ufficiale.

Il co-creatore della serie e protagonista Jason Sudeikis sostiene che il prossimo capitolo, composto da 12 episodi, segnerà “la fine di questa storia che volevamo raccontare” e l’inizio di “qualsiasi cosa lo attende in futuro.” In questo modo sembra che l’attore stia implicando la possibilità che ci sia uno spin-off.

Parlando con Deadline, Jason Sudeikis ha spiegato di aver “apparecchiato la tavola per tutti i personaggi” per vedere in che modo potrebbero continuare le loro storie. “Non posso fare a meno di prendere la domanda come un complimento per ciò che tutti noi che stavamo lavorando allo show abbiamo cercato di fare. È davvero gentile da parte dei fan anche solo prenderlo in considerazione. Non sai mai cosa succederà quando crei qualcosa. Il fatto che le persone vogliano di più, anche se è una strada diversa, è adorabile.”

Per quanto riguarda il futuro e Ted Lasso 4, Sudeikis ha detto che i fan dovranno aspettare solo il 31 maggio, quando la terza stagione sarà finita.

Ad ora non si sa se Ted Lasso 3 sia davvero l’ultima stagione. L’indomani della sua seconda vittoria consecutiva di Emmy, Sudeikis aveva dichiarato che tutto dipendeva da più fattori: “La risposta è stata travolgente. Abbiamo un enorme gruppo di scrittori, attori, persone in produzione e post-produzione, tutti gettati n un turbine di possibilità. Non potrei dire sì o no… Se lo sapessi, non lo direi.”

Nella terza stagione di Ted Lasso, il neopromosso AFC Richmond affronta il ridicolo poiché le previsioni dei media lo spingono ampiamente a finire ultimo in Premier League e Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come il “bambino prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United. Sulla scia della controversa partenza di Nate da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) diventa assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro, continua a lottare con i suoi problemi personali a casa, Rebecca (Hannah Waddingham) è concentrata sulla sconfitta di Rupert e Keeley (Juno Temple) diventa il capo delle sue pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli sia dentro che fuori dal campo, ma il team Lasso è comunque pronto a dare il massimo.

La terza stagione di Ted Lasso debutterà mercoledì 15 marzo su Apple TV+.

