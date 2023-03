Vale sicuramente la pena concentrarsi su una nuova offerta che coinvolge il Samsung Galaxy S22 ed il Galaxy S22 Ultra da oggi, considerando il fatto che i due smartphone possono arrivare addirittura in regalo nelle nostre case, stando a quanto abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 14 marzo in Italia. Insomma, non la classica promozione per un singolo dispositivo, come quella che abbiamo esaminato nella giornata di ieri sul nostro magazine, ma un’occasone unica. L’offerta, infatti, può fare la differenza nel caso in cui abbiate deciso di acquistare un nuovo televisore in questo periodo.

I requisiti da soddisfare per ricevere un Samsung Galaxy S22 in regalo da oggi 14 marzo in Italia

Per farvela breve, sarà possibile ottenere un Samsung Galaxy S22 in regalo da oggi, qualora l’utente sia disposto a compare una smart TV del 2023, nell’ambito di una promozione valida dal 13 marzo 2023 al 9 aprile 2023. Il secondo requisito riguarda la necessità di registrare il nuovo televisore acquistato su Samsung Members, con un occhio molto attento alle tempistiche. Per sfruttare la promozione, infatti, questo dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del prodotto preso in offerta.

Provando a scendere nello specifico, ci sono particolari modelli di televisori da associare ai singoli smartphone. Per ricevere un Samsung Galaxy S22 in regalo, infatti, dovrete acquistare TV come QE43QN90CATXZT, QE50QN90CATXZT, QE55QN700CTXZT, QE55QN85CATXZT, QE55QN90CATXZT, QE55QN95CATXZT e QE55S90CATXZT. Chi punta sul Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, deve ascquistare una tra le seguenti tv: QE65QN800CTXZT, QE65QN85CATXZT, QE65QN900CTXZT, QE65QN90CATXZT, QE65QN95CATXZT, QE65S90CATXZT, QE75QN800CTXZT, QE75QN85CATXZT, QE75QN900CTXZT, QE75QN90CATXZT, QE75QN95CATXZT, QE77S90CATXZT, QE85QN800CTXZT, QE85QN900CTXZT e QE85QN90CATXZT.

Occhio anche a dove effettuate l’ordine del televisore. Per ricevere un Samsung Galaxy S22 in regalo, infatti, sarà necessario procedere su Amazon, o in alternativa con MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ed Expert. In generale, verificate anche con le altre grandi catene preventivamente.