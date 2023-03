Se siete in cerca di un nuovo smartphone top di gamma e fedeli al marchio Samsung, allora non fatevi scappare l’incredibile offerta di oggi, venerdì 10 marzo, su Amazon del Samsung Galaxy S22 5G. Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, in versione italiana e nel colore Phantom Black, al prezzo di 592 euro. Il nostro consiglio è quello di affrettarvi, in quanto vi sono solamente altre 8 unità a disposizione e, considerato il prezzo, andranno sicuramente a ruba. Nel frattempo, andiamo a vedere insieme i principali dettagli e caratteristiche di questo fantastico device del colosso sudcoreano.

Il Samsung Galaxy S22 5G (2022) presenta un display con tecnologia Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Il device è dotato anche di Vision Booster, in grado di offrire un’elevata visibilità all’aperto assicurando una vista chiara sia in piena luce del giorno, sia di notte. Sotto la scocca troviamo un processore Exynos 2200 GPU AMD octa-core da 4nm abbinato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Supporta connettività top quali: 5G, eSIM, NFC e dual SIM. Sotto il display troviamo il lettore di impronte digitali. Il device è anche dotato di: accelerometro, bussola digitale, sensore di prossimità, sensore di luminosità, giroscopio e barometro. È resistente all’acqua di grado IP68 e 2 speaker.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Samsung Galaxy S22 5G, oggi in super offerta su Amazon, sfoggia sul retro una tripla fotocamera, di cui: un sensore principale da 50MP, un sensore zoom 3X da 10MP e un grandangolare da 12MP. Frontalmente la fotocamera selfie è da 10MP. Infine, il dispositivo è alimentato da una batteria da 3700mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo da 25W e wireless da 15W.

