Da pochissime ore è uscito LOL 3 su Prime Video, la piattaforma di Amazon che da sempre ha creduto su questo format, ma in tanti sono già alla ricerca di informazioni sul cast di LOL 4. Questo, nonostante la prossima edizione dello show caratterizzato dalla presenza dei migliori comici in Italia sarà in uscita nel nostro Paese non prima del 2024. Presumibilmente, proprio in questo periodo, visto che alcune scelte di marketing e di produzione ormai stanno andando in questa direzione. Vediamo in quale direzione sta andando il progetto, con alcuni chiarimenti annessi.

Primissime indiscrezioni sul cast di LOL 4 in uscita nel 24 su Prime Video: il punto della situazione

Negli ultimi giorni, a dirla tutta, il gossip di questa trasmissione ha coinvolto soprattutto Fedez, il conduttore che per ragioni personali non è stato presente in occasione della presentazione ufficiale dello show, come riportato con un articolo specifico in merito. Premesso che vedremo il rapper regolarmente al suo posto nelle puntate appena uscite, in quanto registrate ben prima dei suoi problemi di salute, ufficializzati dal diretto interessato con una serie di stories Instagram, inevitabile aprire una parentesi sul cast di LOL 4.

Per farvela breve, ad oggi è impossibile prevedere quale possa essere il cast di LOL 4 in uscita nel 24 su Prime Video. Il motivo è semplice, in quanto la produzione ancora non ha progettato la prossima serie, anche se gli indizi del passato ci dicono che alcuni concorrenti potrebbero essere vicini (lavorativamente parlando) a quelli che hanno preso parte a LOL 3. Soprattutto nel caso di coloro che hanno riscosso maggior successo tra il pubblico.

Staremo a vedere quale sarà il cast di LOL 4, ma ad oggi non è lecito maturare certezze in merito. Come è normale che sia.