Finalmente abbiamo il nome del vincitore di LOL 2. Il pubblico che è arrivato fino alla fine per scoprire la sua identità può finalmente tirare un sospiro di sollievo visto che l’edizione più noiosa di sempre è finalmente terminata. Alcuni hanno trovato fenomenale la partecipazione di Mago Forrest, altri ancora hanno apprezzato il ritorno di Lillo dopo l’enorme successo (e i meme della prima stagione) ma la verità è che questa seconda edizione non è riuscitissima (per non dire di peggio).

La noia regna su ogni episodio, ci sono tempi morti, e anche un po’ imbarazzanti, che in molti non si sarebbero mai aspettati alla luce dei nomi ‘vip’ presenti nel cast, ma cosa non ha funzionato? L’effetto sorpresa della prima edizione non c’è stato e nemmeno le risate sono state le stesse e quella che sembrava una nuova frontiera della comicità, si è trasformata in una maratona di una cosa che non ti piace abbastanza ma che ormai vuoi concludere almeno per conoscere il vincitore, come in questo caso.

L’unico punto di forza di questo finale è stata la lunga sequenza di eliminazioni rimaste in sospeso con le ammonizioni dei primi episodi. Uno dopo l’altro i comici, vip e non, sono caduti lasciando sul podio Guzzanti, Virginia Raffaele e Maccio Capatonda. Il primo a lasciare è proprio Guzzanti che perisce sotto i colpi di Lillo e così la corsa finale è a due, un lungo faccia a faccia estenuante che arriva dopo sei ore, o quasi, di programma.

La pedina che sblocca la situazione è proprio Guzzanti che ritorna in stanza nei panni del poeta Brunello Robertetti facendo cedere Virginia Raffaele. Il vincitore di LOL 2 è Maccio Capatonda, con buona pace dei fan che adesso attendono la terza edizione sperando in un cast più brillante.