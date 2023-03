Chi è il vincitore di LOL 3? Parte del pubblico era già convinta di poter scoprire il nome del comico finito sul più alto gradino del podio di questa edizione ma le cose non stanno proprio in questo modo. Chi non si è informato bene prima di iniziare la visione dell’edizione numero tre di LOL non sa ancora che le puntate non sono ancora tutte disponibili e che ci vorrà ancora qualche giorno prima di scoprire chi sarà il vincitore di LOL 3.

I primi quattro episodi della nuova edizione sono già disponibili su Prime Video, mentre per le ultime due puntate e, quindi, il nome del trionfatore, bisognerà attendere settimana prossima, il 16 marzo. Sarà a quel punto che, in quei due nuovi episodi verrà annunciato il nome del successore di Ciro Priello e Maccio Capatonda.

Anche questa volta il format non è cambiato e chi proverà a seguire i primi episodi di LOL 3 si ritroverà davanti i comici del cast che proveranno a rimanere seri per sei ore consecutive, cercando contemporaneamente, di far ridere i loro avversari per aggiudicarsi 100.000 euro da devolvere poi ad un ente benefico a loro scelta.

I concorrenti di questa edizione sono: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. A condurre lo show ci saranno ancora una volta Fedez e Frank Matano mentre la ‘guest star’ di questa edizione sarà Maccio Capatonda che, in versione carta speciale, sostituirà Lillo come disturbo extra per i comici in gare. Non c’è bisogno di dire che al momento è Nino Frassica il comico che ha conquistato il pubblico e che ha rischiato di perdere tutto ridendo alle sue stesse battute (specie i suoi quiz), chi sarà quindi il vincitore di LOL 3? Lo scopriremo nelle ultime puntate disponibili dal 16 marzo su Amazon Prime.