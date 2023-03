Perché Fedez era assente alla conferenza di LOL 3 Chi ride è fuori? Si è tenuta oggi e ha rivelato un grande assente: il rapper, infatti, non si è presentato. In rete le prime ipotesi, tra la malattia e la crisi con la moglie Chiara Ferragni.

Fedez conduce LOL anche nella sua terza stagione. Al suo fianco, come nelle precedenti edizioni, ci sarà Frank Matano. Mentre Matano era presente all’incontro con i media d’Italia, Fedez non si è presentato. Una decisione che ha fatto riflettere e portato a chiedersi i motivi di questa assenza.

Serena Dandini ha provato a giustificarlo con un “Ci segue da lontano”. Tuttavia, non sono state fornite ulteriori informazioni a proposito della mancata presenza del rapper in conferenza stampa.

Maccio Capatonda special guest e disturbatore d’eccezione, 10 concorrenti disposti al tutto per tutto, un solo obiettivo: non ridere. Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi sono i concorrenti della terza stagione di LOL Chi Ride è Fuori. Le puntate sono già state registrate e vedranno indubbiamente la presenza di Fedez, che però in conferenza stampa non si è visto.

Perché Fedez era assente alla conferenza stampa di LOL

Non sono molte le ipotesi in rete, anzi solo due. Da un lato si parla della crisi con la moglie Chiara Ferragni, dopo Sanremo 2023. L’altra ipotesi riguarda invece un aggravarsi delle sue condizioni di salute. La crisi con la Ferragni, tuttavia, sembrava ormai essere cosa passata: i due sono stati visti nuovamente insieme a Milano ed era emerso anche qualche post sui social a conferma del periodo buio ormai alle spalle.

Sul fronte delle condizioni di salute, invece, di recente Fedez è apparso sui social non in perfetta forma fisica.

Seguiranno aggiornamenti.