Polemiche per la presenza di Luca e Paolo nel cast di Lol 3 oggi pomeriggio. Da quando Amazon ha alzato il velo sulla nuova edizione del suo programma svelando i nomi dei suoi protagonisti, sui social in molti si sono chiesti il perché della presenza di Luca e Paolo convinti che non sia il luogo adatto per loro, non di certo per la loro comicità, non in quest’ultimo periodo almeno, i due riusciranno a rispolverare vecchi cavalli di battaglia regalando ai fan di Camera Cafè storiche emozioni?

La produzione di Lol 3 lo spera di sicuro ma, intanto, può contare sicuramente su due cavalli purosangue ovvero Marina Massironi e Nino Frassica. Con un video che trovate subito sotto, Amazon ha svelato i nomi dei protagonisti della terza stagione ovvero: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi.

Marina Massironi basta entri in modalità Natolia e non vedo come possa non vincere https://t.co/WXd1C2w0zn — Davide Camp19ne d'Italia e Campione d'Europa (@dade494) November 9, 2022

Toccherà a loro sfidarsi a colpi di gag sotto lo sguardo attento del game master Fedez che sarà nuovamente affiancato da Frank Matano. Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, torna in Italia il format internazionale Prime Video nato in Giappone e prodotto fino ad oggi in 15 Paesi nel mondo.

Il cast di Lol 3 è chiamato a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. La terza stagione del comedy show in sei episodi LOL: Chi ride è fuori è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023.

In attesa della terza stagione, Prime Video lancerà LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori (in onda il 19 dicembre) che chiama a raccolta, per una puntata unica, sei protagonisti (e una co-host) delle prime due edizioni: Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo.