LOL 3 ci sarà. Dopo mille dubbi a causa della pessima e noiosa second stagione, Amazon Prime ha annunciato che il programma comico tornerà con una nuova maratona che metterà a dura prova i mal capitati concorrenti. A chi toccherà questa volta? Ancora è presto per dire chi farà parte del cast della nuova edizione ma Amazon ha già stuzzicato il pubblico sui social facendo finire un nome in tendenza su Twitter, quello di Teresa Mannino.

Il popolo dei social invoca a gran voce il nome dell’attrice comica siciliana insieme a quello di Claudio Bisio, Biagio Izzo e ancora gli irraggiungibili Pio&Amedeo o Aldo, Giovanni e Giacomo. Solo sogni di un pubblico un po’ deluso dalle dinamiche e dal cast della seconda edizione che si è conclusa qualche giorno fa?

🥁 🥁🥁 🥁🥁 🥁🥁 🥁

QUESTO POST PER ANNUNCIARVI CHE LOL RITORNERA' PER UNA TERZA STAGIONE

Chi vorreste vedere nel nuovo cast? Scatenatevi nei commenti 😎



📺 #LOL3 #LOL3it pic.twitter.com/gPGqHS9R6a — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) March 21, 2022

Inutile dire che mai come in questo momento tutto è in bilico soprattutto per via del fatto che proprio nei giorni scorsi Fedez ha annunciato di aver scoperto di essere affetto da una grave malattia e che dovrà affrontare un lungo iter di cure. Questo potrebbe portarlo a dire no a LOL 3 e, quindi, costringere Amazon ad un possibile cambio di guardia dietro le quinte del programma.

Quali altre novità ci saranno in LOL 3? Il pubblico consiglia di non far uscire dalla stanza gli eliminati lasciandoli così liberi di ridere e di continuare con le loro battute a discapito di chi è ancora in corsa per la vittoria rendendo così meno noioso il faccia a faccia finale tra due comici. Il resto lo scopriremo solo nelle prossime settimane quando prenderanno il via le riprese della nuova edizione con le possibili novità annunciate dal pubblico.