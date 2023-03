Ci risiamo: per la seconda volta consecutiva in pochi giorni, il sito Ryanair non funziona per la procedura di check-in online per i clienti della compagnia aerea. Non più tardi dello scorso 2 marzo, si erano registrate vistose anomalie molto simili. In effetti, i malfunzionamenti odierni non differiscono tanto da quelli del secondo giorno del corrente mese.

La situazione del down è ben messa in evidenza dal portale Downdetector. Al momento di questa pubblicazione, ossia alle ore 14:30 di questa giornata del 9 marzo, si registra un centinaio circa di testimonianze di persone per le quali il sito Ryanair non funziona correttamente, proprio in fase di check-in dal web. All’apertura degli strumento apposito online, sta capitando che gli utenti visualizzino l’alert relativo alla mancata disponibilità del servizio. Si tratta dunque di un’anomalia molto importante, se consideriamo che la compagnia area fa pagare il servizio di check-in appunto, se richiesto in aeroporto agli operatori e non effettuato in autonomia sul web.

Ryanair, per il momento, non ha chiarito le motivazioni che possono essere associate alle attuali anomalie. Visto l’alert di malfunzionamento già indicato, è auspicabile che i tecnici siano già al lavoro per il ripristino repentino del servizio. Va anche detto poi che, se il sito Ryanair non funziona per la specifica procedura, dall’altra parte invece l’operazione è invece possibile dal corrispondente tool sulle applicazioni della compagnia aerea per smartphone Android e per iPhone. Naturalmente la situazione è in continuo divenire e non mancheranno nuovi approfondimenti per chiarire il reale stato del servizio.

Aggiornamento 15:10 – Continuano a manifestarsi i problemi già indicati in precedenza. La compagnia aerea non ha ancora chiarito quali cause si nascondano dietro il disservizio acclarato del check-in disabilitato nell’area dedicata del suo sito.

