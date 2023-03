In questo lunedì 6 marzo l’app PostePay e BancoPosta non funzionano a dovere. I due strumenti sono praticamente inaccessibili per la comparsa di vari problemi e di un paio di codici errore etichettati come ERR-0 e GC01. Il risultato finale è che il servizio via smartphone non è disponibile in alcun modo per i clienti Poste Italiane.

Cerchiamo di comprendere meglio la vera natura del down. Prima di tutto, c’è da dire che la gravità del down non è per nulla sottovalutabile. Consultando la piattaforma Downdetector, alle ore 10:30 odierne, registriamo qualche centinaio di testimonianze di clienti ai quali sia l’app Postepay che BancoPosta non funzionano correttamente. Ancora, verificata in redazione la procedura di accesso ad entrambi gli strumenti, confermiamo le estreme difficoltà in corso per il servizio non disponibile in entrambi i casi.

Non è la prima volta che gli errori RR-0 o GC01 sono balzati agli onori della cronaca: lo stesso è accaduto in precedenti casi in cui l’app PostePay e BancoPosta non sono stati per nulla raggiungibili. Si tratta di errori gravi che segnalano l’impossibilità di ottenere risposta dai server di Poste Italiane al momento di una qualsiasi richiesta di un utente. Il down di questa prima parte della mattinata di oggi 6 marzo non è dunque trascurabile. In mancanza di feedback da parte di Poste Italiane sulla natura del disservizio, possiamo solo ipotizzare che un ritorno alla normalità potrebbe non essere repentino. La notizia positiva, tuttavia, è che sicuramente il team tecnico adibito al supporto dei due strumenti per smartphone sarà già al lavoro per il ripristino della normalità. Ogni novità relativa proprio alle difficoltà in corso non mancherà di essere comunicata su queste pagine, non appena disponibile.

Aggiornamento 11:20 – I problemi odierni di accesso alle app stanno progressivamente rientrando.

