Fedez torna sui social per smentire le fake news che negli ultimi giorni hanno tenuto banco sui social. Parta della sua assenza alla conferenza stampa di LOL per l’avvio della terza stagione, parla delle voci di crisi che nel matrimonio con Chiara Ferragni e parla dell’assenza al processo di Corinaldo.

A fare chiarezza ci pensa Fedez che torna sui social per raccontare tutto ciò che gli sta accadendo in questo momento particolarmente difficile in cui si trova a fare i conti con l’effetto rebound da psicofarmaci.

Pone l’accento sull’importanza della salute mentale, lamenta una “tempesta di mer*a mediatica immeritata” sulla moglie, Chiara Ferragni, l’unica a sostenerlo in questo momento difficile, colei che ha tenuto insieme la famiglia quando lui non ha potuto occuparsene.

Si commuove mentre racconta dei problemi neurologici accusati nelle ultime settimane a causa dell’assunzione di uno psicofarmaco sbagliato che gli è stato prescritto a gennaio, un antidepressivo molto forte che lo ha cambiato. Lo ha agitato e gli ha dato effetti collaterali fino al punto da provocare tic nervosi alla bocca che gli hanno impedito di parlare.

Spiega di averne cambiati diversi, necessitando un supporto per la mente in seguito alla scoperta di un tumore al pancreas.

Dopo aver sospeso l’ultimo, ha accusato importanti spasmi muscolari alle gambe, sensazione di vertigini, nausea e perdita di peso, sono solo alcuni degli effetti collaterali che Fedez ha dovuto affrontare. Fedez parla anche di “annebbiamento a livello cognitivo” che gli impediva di svolgere le sue normali azioni quotidiane e di tenere fede ad alcuni impegni lavorativi.

“Ad oggi non sono ancora al 100%, ho ancora vertigini e sudorazioni pazze ma giorno dopo giorno miglioro”, le parole di Fedez che in questo periodo buio ha capito l’importanza di focalizzarsi sulla sua salute mentale e sulla sua famiglia.