Fedez e Chiara Ferragni felici in vacanza, insieme. Con loro i figli Leone e Vittoria per qualche giorno di relax in famiglia. Sono foto che spazzano via completamente ogni voce di crisi: appariranno sul prossimo numero di Novella 2000, in edicola dal prossimo 8 marzo. Il noto settimanale ha dedicato alla famiglia Lucia-Ferragni la copertina.

Le immagini sono del sito valbrembanaweb, che le ha fornite in esclusiva a Novella 2000. Verranno pubblicate tra qualche giorno e porranno la parola “fine” alle voci di crisi che si rincorrono da dopo il Festival di Sanremo 2023. Non si parlava d’altro che di quel gesto di Fedez che ha dato fastidio a Chiara Ferragni, quando si è prestato alla performance eccentrica di Rosa Chemical all’Ariston.

Si parlava di un periodo difficile per la coppia che avrebbe potuto sfociare addirittura in un divorzio. A smentire le voci di crisi, prima le foto della coppia a cena a Milano emerse in rete e poi le foto di Novella 2000 che immortalano la famiglia di nuovo unita e felice.

Ma c’è qualcosa che non torna: Fedez si è assentato, chiamato in aula per la strage di Corinaldo. L’assenza è stata giustificata da “motivi di salute” ma poi il rapper è apparso in vacanza ed è polemica. Il rapper ha presentato un certificato medico e non si è presentato al processo di Corinaldo. Deve essere ascoltato per chiarimenti sulla gestione degli eventi presso il locale Lanterna Azzurra, location in cui un concerto di Sfera Ebbasta si è trasformato in una trappola mortale.

Era l’8 dicembre 2018. 6 persone sono morte, altre 59 sono rimaste ferite. Il racconto di Fedez potrebbe essere decisivo per il processo ma il rapper non si è presentato in aula. Tutto rimandato, dunque.