In tanti si chiedono in questi giorni quando escono gli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023, trattandosi da sempre di un appuntamento speciale e ricco di novità per il pubblico. Al costo di circa 10 euro (salvo eventuali cambi di tariffe rispetto a quanto avvenuto nel corso delle ultime stagioni), sarà possibile acquistare le figurine riguardanti i giocatori che hanno cambiato squadra durante la sessione di calciomercato invernale. Rispetto al box contenente 40 unità, in caso di slot disponibili verranno aggiunti anche quei giocatori non contemplati in occasione del lancio ufficiale dell’album nei mesi scorsi.

Prime previsioni su quando escono gli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023 qui in Italia

Detto questo, quando escono gli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023? Il mese caldo è da sempre quello di marzo, ma l’azienda stranamente non annuncia mai in anticipo la data precisa. Insomma, chi non sta nella pelle non può fare altro che chiedere informazioni periodiche all’edicolante di fiducia. Per evitare di perdere troppo tempo, vi dico che la fine del mese in corso rappresenti il termine massimo per l’uscita del box, fornendo a tutti una timeline affinché si eviti di andare in edicola con eccessiva frequenza ed inutilmente.

Occhio, però, perché se da un lato abbiamo una tempistica massima, è altrettanto vero che quanto avvenuto in passato possa in qualche modo anticipare gli scenari futuri per gli appassionati in questa stagione. Vedere per credere quanto abbiamo pubblicato sul nostro magazine circa un anno fa, quando gli aggiornamenti delle Figurine Panini sono stati messi a disposizione del pubblico a metà mese. Il giorno 15, per l’esattezza, anche se come vi dicevamo non abbiamo mai una data ricorrente sotto questo punto di vista.

Insomma, ora abbiamo le idee più chiare su quando escono gli aggiornamenti delle Figurine Panini 2023, salvo imprevisti sempre dietro l’angolo.

