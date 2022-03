Ottime notizie per i collezionisti da oggi 15 marzo, essendo in distribuzione gli aggiornamenti Panini 2022. A quanto pare, infatti, è stato avvistato il set figurine coi calciatori che hanno cambiato squadra durante la sessione di calciomercato di gennaio. Senza dimenticare quelli non inseriti durante la prima fase del campionato e le figurine con le maglie speciali. Insomma, siamo in netto anticipo rispetto alle mosse aziendali del 2021, quando l’appuntamento venne fissato nello scorcio finale di marzo.

Le ultime notizie sugli aggiornamenti Panini 2022 ed il set figurine calciatori in uscita

Allo stesso tempo, va sottolineato che fino a pochi giorni fa le indiscrezioni ufficiose parlavano di un appuntamento in programma entro la fine della prossima settimana. Ne abbiamo parlato con un altro articolo sul nostro magazine. Gli avvistamenti odierni ci sono e non risultano isolati nei gruppi Facebook a tema, ma dopo un paio di tentativi a vuoto ci sono altri aspetti che vanno messi in evidenza. In particolare, se da un lato in alcune aree del Paese si trovano già questo martedì, non preoccupatevi se i vostri primi tentativi dovessero andare a vuoto.

Gli edicolanti confermano che la situazione dovrebbe sbloccarsi per tutti nel giro di uno o al massimo due giorni. Insomma, però il momento si ragiona a macchia di leopardo, in attesa che tutti siano abilitati al potenziale acquisto degli aggiornamenti Panini 2022. Come anticipato, i miei tentativi nel salernitano stanno andando a vuoto, ma non escludo che qualcuno in zona possa avere più fortuna di me.

Ecco perché sarà necessario tenere gli occhi aperti nelle prossime ore, se non addirittura nei prossimi giorni. Vi farò sapere nel caso in cui dovessero emergere altre notizie ufficiali, a proposito degli aggiornamenti Panini 2022, considerando che il set figurine è stato avvistato questa mattina.