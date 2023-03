Un fine settimana complicato in termini di problemi Vodafone, visto che la rete non funziona oggi 5 marzo in alcune province del nostro Paese. A dirla tutta, ci sono segnalazioni sparse già dalla giornata di venerdì, soprattutto ai confini tra Piemonte e Lombardia, anche se in questo lasso di tempo non abbiamo mai raggiunto livelli di “lamentele” sufficienti affinché si potesse parlare di down. Fatta questa premessa doverosa, vediamo come stanno le cose, in modo che gli utenti in qualche modo limitati in questo specifico contesto possano comprendere come stiano evolvendo le cose.

Stanno trapelando problemi Vodafone oggi 5 marzo: a quanto pare non funziona in alcune province

Nuovi elementi da prendere in considerazione, dunque, dopo il discorso fatto sulle rimodulazioni dell’operatore alcune settimane fa anche sul nostro magazine. Provando a scendere in dettagli, da un paio di giorni ci sono anomalie a momenti alterni per coloro che hanno deciso di puntare sulla connessione mobile o di casa con il noto operatore. La situazione generale è di difficile lettura, in ogni caso, in quanto al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte della compagnia telefonica utili per comprendere cosa stia realmente avvenendo nelle suddette aree.

In ogni caso, visto che siamo in pieno weekend, è altamente probabile che una svolta e l’eventuale risoluzione dei problemi Vodafone, di cui tanto si parla in questi minuti, possa arrivare solo nella giornata di domani. La situazione sarà più chiara nel pomeriggio, grazie anche a qualche altra segnalazione con cui potremo eventualmente geolocalizzare l’anomalia in questione.

Nel frattempo, anche voi state facendo i conti con problemi Vodafone? Scriveteci pure nei commenti qualora abbiate riscontrato anomalie con rete che non funziona. In questo modo, forse, capiremo una volta per tutte cosa stia succedendo in alcune province specifiche del nostro Paese.

