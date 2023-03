Può essere sicuramente più conveniente acquistare l’iPhone 14 che, in questo periodo, ritroviamo con uno sconto interessante su Amazon e potrebbe far gola a molti appassionati che ancora non hanno avuto modo di averlo tra le mani. Andando più nel dettaglio quest’oggi, sul famoso sito di e-commerce, si ha la possibilità di acquistare questo iPhone 14 Mezzanotte al costo di 887 euro, grazie ad uno sconto del 14% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 1029 euro.

Altro step per la discesa del prezzo per iPhone 14 su Amazon: un aggiornamento trapelato a marzo

Nuova promozione, insomma, dopo quella valutata a fine febbraio qui da noi. C’è quindi un buon risparmio da tenere in considerazione e non lasciarsi assolutamente scappare. C’è disponibilità immediata su Amazon per l’acquisto di questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna ed ovviamente senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. In poche ore questo dispositivo arriverà nelle vostre case e si avrà anche la possibilità di pagarlo a rate grazie a Cofidis, in modo da dilazionare la spesa nel tempo e dare l’opportunità a tutti gli utenti di poterlo acquistare.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Non parliamo del device Apple più richiesto sul mercato, il boom c’è stato più con i modelli Pro, ma resta un prodotto di qualità e di ultima generazione che può essere acquistato ad un prezzo decisamente più basso su Amazon. Sta quindi a voi decidere se approfittare o meno di tale offerta, ma è bene anche rinfrescarvi la memoria sulle sue qualità tecniche. L’iPhone 14 è un prodotto di fascia alta e di ultima generazione che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e rispetto al modello precedente ha un sistema fotografico qualitativamente migliorato.

Nonostante infatti presenti doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 megapixel ed una fotocamera anteriore Truedepth sempre da 12 megapixel, Apple ha puntato sul miglioramento della qualità che garantisce scatti belli in qualsiasi condizione di luce. Non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere, aspetto diventato fondamentale per i vari top di gamma. Infine spazio ad un processore A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee.

