Su eBay spesso è possibile trovare delle offerte ancora più convenienti che riguardano i prodotti Apple e quest’oggi non potevamo di certo restare indifferenti a ciò che il famoso sito di e-commerce propone per l’iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma di ultimissima generazione di stampo Apple che può essere acquistato, nella giornata odierna, ad un prezzo davvero super e che potrebbe a questo punto far capitolare tantissimi utenti ancora indecisi.

Colpo di scena totale per l’iPhone 14: prezzo ed offerta da urlo solo oggi 23 febbraio in Italia

Promozione decisamente più aggressiva rispetto a quella di alcuni giorni fa. Andando nel dettaglio dell’offerta si può notare come questo iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna sia acquistabile con uno sconto del 23% e ciò significa che dai 1029,90 euro iniziali si arriva ai 789,90 euro finali. Cifra assolutamente conveniente se si tiene conto di come si stia parlando di un prodotto giunto pochi mesi fa sul mercato e che può essere acquistato già risparmiando 240 euro.

Non ci sono ovviamente costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochi giorni questo iPhone 14 nero da 128GB arriverà direttamente nelle vostre case. Con eBay si ha poi anche la possibilità di puntare sul pagamento tramite PayPal, un’opportunità in più per chi non possiede una carta di credito. I feedback sul rivenditore sono tutti positivi e c’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito nello store. A questo punto può essere interessante rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che alimentano questo iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna. Si parte dal display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici che risulta essere resistente a schizzi, gocce e polvere.

Per quanto riguarda l’aspetto hardware troviamo il processore A15 Bionic con 2 performance core e 4 efficiency core – GPU 5‑core – Neural Engine 16‑core, potenziato rispetto a quello presente sul modello precedente. Anche la fotocamera risulta essere migliorata lato hardware pur presentando un doppio sensore posteriore da 12 megapixel ed una fotocamera anteriore Truedepth da 12 megapixel. Sta ora a voi decidere se approfittare di questa super offerta su eBay.

