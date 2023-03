C’è Posta Per Te torna in TV sabato 4 marzo, dopo una settimana di pausa. Maria De Filippi torna in televisione dopo esserci chiusa nel suo dolore dopo la scomparsa dell’amore di una vita, Maurizio Costanzo. Per la ripresa del suo People show – già preventivamente registrato – Maria ha scelto di raccontare una storia bellissima che vede tra i suoi protagonisti Tiziano Ferro.

La puntata di C’è Posta Per Te con Tiziano Ferro, in realtà, sarebbe dovuta arrivare su Canale 5 in concomitanza con la finale di Sanremo 2023. Poi, all’ultimo minuto, si decise di trasmettere la puntata con ospite Renato Zero e quella che vedeva la partecipazione di Tiziano Ferro è slittata.

Dopo una settimana particolarmente dolorosa per Maria De Filippi, è proprio quella con l’artista di Latina la puntata da cui si riprende. Maria De Filippi torna a lavoro: registra Amici, venerdì 3 marzo, e sabato 4 va in onda con C’è Posta Per Te. Confermata anche la puntata speciale pomeridiana di Amici del 5 marzo.

Tiziano Ferro le dedica qualche parola, a poche ore dalla ripresa di C’è Posta Per Te, e volge lo sguardo al dolore di Maria – condiviso da tutto il pubblico – per la scomparsa di Maurizio Costanzo:

“Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria.

Sono felice di esserci oggi”, scrive Tiziano Ferro. “Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte”, aggiunge l’artista. Poi ricorda l’appuntamento in prima serata su Canale 5 stasera. Sarà la sorpresa di una delle storie commoventi che Maria De Filippi racconta ogni settimana in prima serata.

Intanto è in radio il singolo Addio Mio Amore, rilasciato venerdì 3 marzo e contenuto nell’album Il Mondo è Nostro.