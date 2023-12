La Vigilia di Natale è con Elisa su Canale 5. Mediaset va in onda in prima serata con il doppio concerto-evento dell’artista al Mediolanum Forum di Assago, Milano, che si è tenuto nelle date del 15 e 16 dicembre.

I due eventi intimi si concentrano in un’unica serata su Mediaset, per festeggiare insieme la Vigilia di Natale. L’appuntamento è dalle ore 21.20 su Canale 5 per Buon Natale Anche A Te domenica 24 dicembre.

Elisa su Canale 5 sarà accompagnata sul palco da tanti ospiti. Ci sarà Tiziano Ferro, ma da remoto, Giorgia, Rkomi, Luciano Ligabue e non solo nomi musicali. Risate assicurate con Pio e Amedeo e Giorgio Panariello.

Musica e amicizia con Tommaso Paradiso, Drusilla Foer, Mahmood, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Gianni Morandi e i Pinguini Tattici Nucleari.

Uno show-evento all’insegna della grande musica, una serata speciale ricca di sorprese in cui Elisa regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti con i suoi successi e tanti brani della tradizione natalizia: è questo l’appuntamento con Elisa su Canale 5 per la Vigilia, un esperimento dopo le ripetute edizioni del concerto di Natale in Vaticano che invece quest’anno va in onda la notte del 25 dicembre.

La regia dell’evento è affidata a Luigi Antonin.

Elisa è da sempre attenta all’ambiente. In occasione di questo speciale appuntamento natalizio, nel corso della serata, sosterrà insieme a Legambiente l’importante iniziativa “Music for the Planet”. Il progetto consiste nel piantare nuovi alberi, rigenerare i territori e contrastare la crisi climatica nell’ambito del progetto europeo Life Terra.