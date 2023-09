Tiziano Ferro divorzia da Victor e annulla gli impegni in Italia previsti ad ottobre per l’uscita del suo primo romanzo. La comunicazione oggi sui social. Con dolore l’artista comunica di aver avviato una dolorosa separazione dal marito Victor Allen, che diventerà un divorzio. Il suo unico pensiero va ai figli, Margherita e Andres.

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia”, scrive Tiziano Ferro. “Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido”. Poi comunica: “Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”.

Tiziano Ferro parla poi di “momento delicato”, in cui “tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior tempo in casa con me”. “In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia”.

Per questo, con tristezza, Tiziano Ferro annulla gli impegni presi con Mondadori per la promozione del romanzo La Felicità Al Principio, impossibilitato a lasciare l’America.I tre eventi – a Roma, Bologna, Milano e Palermo, si sarebbero dovuti tenere nel mese di ottobre.

Il messaggio di Tiziano Ferro per gli acquirenti del libro

Caro lettore e cara lettrice,



mi dispiace molto dover annullare le presentazioni a teatro del mio primo romanzo “La felicità al principio” ma, come avrai modo di leggere dalle parole che ho condiviso ufficialmente sui miei account social e che riporto anche di seguito, non posso fare altro.



Ti sono davvero grato per avermi dato fiducia ancora una volta preordinando il libro e, anche se avrei preferito essere in Italia di persona, sono comunque felice di poter fare degli eventi virtuali per condividere, con te e con tutti coloro i quali hanno subito voluto ricevere una copia del mio romanzo, impressioni ed emozioni sulla storia di Galassi, il protagonista del libro.



Riceverai a breve le indicazioni per poter effettuare il collegamento web, nello stesso giorno per il quale avevi riservato il tuo posto a teatro.



Grazie e a prestissimo.



Tiziano.