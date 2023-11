Tiziano Ferro è diventato zio: è nata la figlia di suo fratello Flavio. Per il cantante di Latina è la prima nipotina ma non la prima bimba in famiglia. Con l’ormai ex marito Victor Allen, ha infatti accolto in casa la figlia Margherita e il figlio Andres.

Oggi un nuovo ingresso nella famiglia Ferro: arriva la più piccola di casa. Si tratta della figlia del fratello minore Flavio e della sua compagna.

In estate, Tiziano Ferro aveva partecipato al party del gender reveal, da cui è emerso che la compagna del fratello era in attesa di una bimba, che oggi ha visto la luce.

A comunicarlo è stato lo stesso Tiziano Ferro, annunciando con gioia di essere diventato zio per la prima volta. Via Instagram Stories, l’artista ha condiviso uno scatto della bimba tra le coperte e ha scritto: “Gioia… di zio”. Sembra infatti che il nome scelto per la sua nipotina sia proprio Gioia.