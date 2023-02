Esce Addio Mio Amore di Tiziano Ferro, il nuovo singolo in radio da venerdì 3 marzo. Anticipa l’uscita dell’album in spagnolo, El Mundo Es Nuestro, disponibile dal prossimo 10 marzo in tutto il mondo. La versione spagnola del singolo sarà Adios Mi Amor, anche questo in radio dal 3 marzo all’estero, in concomitanza con la versione Italian del brano, in radio nello stesso giorno.

I fan italiani potranno ascoltare Adios Mi Amor su Spotify e negli store digitali dal 3 marzo mentre il disco sarà disponibile dal 10 marzo in versione fisica e digitale. L’album è l’adattamento in spagnolo di Il Mondo è Nostro, progetto discografico che Tiziano Ferro ha rilasciato in Italia lo scorso 11 novembre.

L’annuncio dei nuovi progetti è arrivato dallo stesso Tiziano Ferro nel giorno del suo compleanno. Oggi, martedì 21 febbraio, il cantautore festeggia 43 anni di vita svelando le uscite internazionali di singolo ed album e comunicando il titolo del prossimo brano che in Italia conquisterà la rotazione radiofonica.

“Ed è con gioia che festeggio questo compleanno, annunciando l’uscita del disco spagnolo: 𝙀𝙇 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙊 𝙀𝙎 𝙉𝙐𝙀𝙎𝙏𝙍𝙊 (10/3)

Ma anche il nostro nuovo singolo e nuovo video: 𝐀𝐃𝐃𝐈𝐎 𝐌𝐈𝐎 𝐀𝐌𝐎𝐑𝐄 (3/3)”, scrive Tiziano Ferro sui social.

Addio Mio Amore, il nuovo singolo di Tiziano Ferro

Addio Mio Amore arriva in radio il 3 marzo, nuovo stratto dall’album Il Mondo è Nostro. Segue la pubblicazione dei singoli La Vita Splendida (settembre 2022) e La Prima Festa Del Papà (novembre 2022).