Venerdì 3 marzo si registra a Roma l’ultimo appuntamento con lo speciale pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, la prima puntata ad essere registrata dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Al pubblico in studio viene chiesto di limitare le grida all’ingresso di Maria De Filippi e di accoglierla solo con un grande e lungo applauso. La De Filippi torna a lavoro ufficialmente oggi, dopo una settimana di lutto per la scomparsa dell’amato marito. Adesso the show must go on. Riprende C’è Posta Per Te nella puntata di sabato 4 marzo e riprende Amici di Maria De Filippi con la puntata di domenica 5 marzo (qui le anticipazioni).

Domenica 5 marzo vedremo la puntata inizialmente registrata per la messa in onda di domenica 26 febbraio, non trasmessa a causa del lutto di Maria De Filippi. La puntata che si registra oggi, venerdì 3 marzo, arriverà invece su Canale 5 domenica 12 marzo.

Anticipazioni Amici 12 marzo

Altri ospiti e sfide per i ragazzi di Amici di Maria De Filippi. Cantanti e ballerini del programma possono usufruire delle ultime opportunità per conquistare le maglie del Serale.

Dalla pagina Amici Notizie 22 apprendiamo che due concorrenti di Amici sono stati eliminati: Niveo e Benedetta. Quest’ultima, però, sarà ugualmente presente nella prossima fase del programma in quanto affiancherà Mattia in qualità di ballerina.

Ospite della puntata: Francesca Michielin.