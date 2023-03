Tiziano Ferro a C’è Posta Per Te: la messa in onda della storia che vede protagonista l’artista di Latina era inizialmente in programma contro la finale di Sanremo, poi rimandata. Al suo posto venne trasmessa la sorpresa che prevedeva la partecipazione di Renato Zero.

Ecco adesso la data in cui vedremo Tiziano Ferro nel People show condotto da Maria De Filippi: è quella di sabato 4 marzo, puntata importantissima per Maria e per Canale 5. Si tratta infatti del primo appuntamento in TV dopo la morte di Maurizio Costanzo, cui ha fatto seguito una settimana di lutto con lo stop ai programmi di Maria De Filippi.

Ospiti d’eccezione per l’atteso ritorno di C’è Posta Per Te: saranno in studio, oltre all’amato artista italiano, tre attori della fiction Mare Fuori. Si tratta di Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson, anche loro protagonisti di una sorpresa organizzata da Maria De Filippi in collaborazione con i mittenti delle lettere.

Tiziano Ferro a C’è Posta Per Te

La partecipazione di Tiziano Ferro a C’è Posta Per Te è prevista per sabato 4 marzo. L’artista di Latina h già registrato una sorpresa: sarò in studio, infatti, nelle vesti di “regalo” che il mittente della posta recapiterà – con la complicità di Maria De Filippi – al destinatario, un amico, un’amica o un parente a cui riservare una sorpresa speciale.

Per Tiziano Ferro, l’apparizione a C’è Posta Per Te segue il rilascio in radio del nuovo singolo: si tratta di Addio Amore Mio, disponibile in rotazione da venerdì 3 marzo ed incluso nell’album Il Mondo è Nostro.