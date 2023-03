Se state pensando di acquistare degli auricolari wireless di ultima generazione e di stampo Apple, può essere molto interessante affidarsi all’offerta odierna di Amazon per AirPods Pro di seconda generazione. Trattandosi di un prodotto a marchio Apple è chiaro come il prezzo di partenza sia già piuttosto elevato, ma si può pensare di risparmiare qualche euro grazie a questo sconto che ritroviamo quest’oggi sul famoso sito di e-commerce.

Approfondiamo gli AirPods Pro 2 in offerta a marzo: dettagli sul nuovo prezzo Amazon questo mercoledì

Nuovi riscontri per i potenziali acquirenti, dunque, dopo la promozione di due settimane fa. Qui infatti gli auricolari AirPods Pro di seconda generazione si ritrovano con uno sconto del 18% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 299 euro. Ciò significa che il costo finale sarà di 245,06 euro e si ha modo di risparmiare qualche euro in più. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, quindi non stanno per terminare le scorte a disposizione e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ Cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo

Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando...

Nel giro di pochi giorni questi AirPods Pro di seconda generazione arriveranno nelle vostre case ed Amazon permette anche il pagamento a rate con Cofidis. Questo darà la possibilità a molti utenti di poter approfittare di tale sconto per arrivare all’acquisto di questi auricolari di ultima generazione di stampo Apple, visto come la spesa finale sarà dilazionata nel tempo. A questo punto è bene anche ricordare le specifiche tecniche di rilievo che riguardano tali AirPods Pro di seconda generazione. Il modello in questione è del 2022 e si ritrova con una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro, ci si potrà isolare completamente quando si viaggia sui mezzi pubblici o c’è bisogno di concentrazione.

Chiaramente però non manca la modalità Trasparenza adattiva che permette di restare in contatto col mondo facendo sentire i suoni dell’ambiente circostante, ma al tempo stesso attenua l’intensità dei rumori forti, come sirene o lavori in corso. L’elemento di spicco di questi AirPods Pro di seconda generazione è dato dall’audio spaziale personalizzato che crea un suono avvolgente e calibrato sul tuo orecchio. Insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa, ti fa immergere nella tua musica e nei tuoi film preferiti. Non mancano infine controllo touch e custodia di ricarica MagSafe ancora più potente, con funzione “Posizione precisa”, altoparlante integrato e anello per laccetto.