Su Amazon è possibile quest’oggi acquistare ad un prezzo molto più vantaggioso gli auricolari AirPods Pro 2, dunque di seconda generazione e di stampo Apple. Trattandosi di un prodotto dell’azienda di Cupertino bisogna mettere in preventivo come il costo finale sia sempre piuttosto alto, ma grazie a qualche sconto interessante è possibile riuscire a risparmiare qualche euro e portare a casa un ottimo affare. Parliamo di un prodotto di grande qualità che è approdato sul mercato nel 2022 e si ritrova con una scheda tecnica davvero invidiabile.

Pare stia scendendo di nuovo il prezzo per AirPods Pro 2 su Amazon a febbraio: dettagli sull’offerta

Nuovi riscontri sulla promozione, dunque, dopo l’offerta presa in esame di recente. Per questo può fare gola a molti l’offerta odierna di Amazon per gli AirPods Pro 2 che si ritrovano con uno sconto del 16%. Approfondendo il tutto si può notare come dai 299 euro iniziali si sia arrivati ai 249,99 euro attuali potendo quindi risparmiare una bella somma. La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochissimi giorni arriveranno a casa vostra senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ Cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo

Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando...

C’è inoltre anche la possibilità di acquistare questi AirPods Pro di seconda generazione a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa finale nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avere tra le mani questo prodotto. Anche Amazon consiglia tale acquisto proponendolo tra le scelte di giornata, ora sta a voi decidere se approfittarne o meno. Intanto è doveroso rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che alimentano questi auricolari wireless di stampo Apple.

Parliamo di accessori dotati di cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo, ma ci si può affidare anche alla modalità trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando i rumori ambientali forti. L’elemento più interessante riguarda sicuramente l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa che crea un suono tridimensionale. Non manca poi il controllo touch per regolare il volume sfiorando, gestire la riproduzione dei brani, accettare o chiudere chiamate premendo, e passare tra varie modalità di ascolto tenendo premuto. Un prodotto resistente infine all’acqua ed al sudore. Un vero gioiellino per chi desidera AirPods Pro 2.