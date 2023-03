Su Amazon è presente un’offerta molto interessante che riguarda gli AirPods Pro di seconda generazione, modello del 2022 e per ora il più recente realizzato da Apple. Se si ha intenzione di risparmiare acquistando questi auricolari wireless di ultima generazione realizzati dall’azienda di Cupertino, questo è sicuramente il periodo migliore per farci un pensierino. Si può infatti notare come su Amazon questi AirPods Pro di seconda generazione abbiano un prezzo più vantaggioso rispetto a qualche tempo fa, grazie allo sconto del 16% applicato sul prezzo da listino di 299 euro.

Riscontri sulla discesa del prezzo per AirPods Pro 2 su Amazon: la situazione a fine marzo

Nuova promozione, dunque, dopo quella dei giorni scorsi. Questo significa che ora è possibile acquistare questi AirPods Pro di seconda generazione al costo di 252 euro. C’è un buon risparmio che potrà sicuramente far capitolare qualche utente ancora indeciso. Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon e nel giro di pochi giorni questi auricolari wireless arriveranno direttamente nelle vostre case. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e c’è anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e permettendo a più utenti di poter approfittare di tale offerta.

Offerta Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ Cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo

Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando...

Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questi AirPods Pro di seconda generazione si può notare come siano auricolari dotati di cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro. Sarà poi possibile sfruttare la modalità Trasparenza adattiva che permette di restare in contatto col mondo facendo sentire i suoni dell’ambiente. La qualità di questi AirPods Pro di seconda generazione è data anche dall’audio spaziale personalizzato che crea un suono avvolgente e calibrato sul proprio orecchio. Insieme al rilevamento dinamico della posizione della testa, ci si immerge totalmente nella musica o nei film preferiti.

C’è poi il controllo touch per regolare il volume direttamente dall’auricolare scorrendo con il dito, premendo un’unica volta si potrà far partire la musica o stopparla, rispondere alle chiamate e così via. Non manca infine una custodia di ricarica MagSafe ancora più potente con funzione “Posizione precisa”, altoparlante integrato e anello per laccetto. Sta ora a voi decidere se approfittare di tale offerta.

