Se stavate aspettando un’offerta interessante per cambiare le vostre AirPods, questa può essere la volta giusta, visto come su Amazon ci sia uno sconto di rilievo per le AirPods Pro 2 di seconda generazione, modello del 2022. Il famoso sito di e-commerce ha applicato, andando più nel dettaglio, uno sconto del 20% sul prezzo da listino di 299 euro. Ecco che attualmente è possibile acquistare queste AirPods Pro di seconda generazione al costo di 239 euro.

Allungato il ciclo di vita per AirPods Pro 2: il prezzo torna ad essere basso su Amazon oggi

Si torna a parlare di questo prodotto a distanza di settimane. L’offerta è molto allettante, c’è disponibilità immediata su Amazon e soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro di pochi giorni le AirPods Pro di seconda generazione arriveranno direttamente a casa vostra. Tra l’altro è possibile anche optare per il pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo più utenti potranno approfittare di tale offerta, dilazionando la spesa totale nel tempo.

Queste AirPods Pro di seconda generazione sono dotate di un comparto tecnico di alto livello, garantendo un ascolto super in qualsiasi tipo di condizione. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di spicco di tali auricolari wireless di stampo Apple. In primis notiamo una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro, potrete crearvi un’isola di tranquillità quando ad esempio viaggiate sui mezzi pubblici o avete bisogno di concentrarvi.

C’è però anche la possibilità di sfruttare la modalità Trasparenza adattiva che vi permette di restare ancorati al mondo circostante, sentendo quindi ciò che accade intorno. L’elemento di spicco di queste AirPods Pro di seconda generazione è dato dall’audio spaziale personalizzato che crea un suono avvolgente e calibrato sul vostro orecchio. La confezione include cuscinetti in silicone in quattro taglie, inclusa la nuova extra small, non c’è il rischio che le AirPods Pro cadano dall’orecchio. Inoltre sia queste AirPods Pro che la custodia di ricarica MagSafe hanno una resistenza al sudore e all’acqua di grado IPX4. Insomma un prodotto top ad un prezzo più basso.

