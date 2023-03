Quest’oggi c’è un’opportunità davvero ghiotta, da non lasciarsi scappare, per quanto riguarda gli auricolari AirPods Pro di seconda generazione presenti su Amazon. Rispetto infatti a qualche settimana fa, ora è possibile acquistare questi accessori indossabili di stampo Apple ad un prezzo decisamente più conveniente, visto come sia aumentato lo sconto su Amazon. Approfondendo tale offerta si nota come il prezzo finale di questi AirPods Pro di seconda generazione, parliamo quindi del modello del 2022, sia di 239,99 euro.

Ulteriore taglio agli AirPods Pro 2 su Amazon: prezzo aggiornato prima del fine settimana

Altro rilancio ufficializzato, dunque, dopo quello di inizio mese. Questo non è altro che il risultato dello sconto del 20% effettuato sul costo da listino di 299 euro. C’è stato un leggero aumento dello sconto rispetto al passato che permette di risparmiare qualche euro in più, rendendo quindi l’acquisto di questi AirPods Pro di seconda generazione ancora più appetibile. Prendendo infatti in esame le offerte precedenti, si può notare un ulteriore risparmio di 10 euro che può far sicuramente comodo a diversi utenti.

Offerta Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ Cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo

Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando...

La disponibilità sul famoso sito di e-commerce è immediata e nel giro di pochissimi giorni questi AirPods Pro di seconda generazione arriveranno direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Tra l’altro, sempre su Amazon, è possibile anche optare per un acquisto a rate con Cofidis, il che permetterà di dilazionare la spesa nel tempo e quindi più utenti avranno modo di approfittare di tale offerta. Ricordiamo a questo punto alcune delle specifiche tecniche di rilievo di questi auricolari di ultima generazione di stampo Apple.

Parliamo di accessori indossabili che possono contare su una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro. In poche parole si ha modo di isolarsi completamente dal mondo esterno, ma non manca la funzione modalità trasparenza adattiva in grando di far ascoltare ciò che accade nell’ambiente circostante. Altro aspetto da non sottovalutare è l’audio spaziale personalizzato che crea un suono avvolgente e calibrato a seconda della forma del proprio orecchio. Il controllo touch permette poi di regolare il volume, cambiare brano, rispondere o riagganciare una chiamata e così via. Insomma un prodotto di grande qualità ad un prezzo più conveniente.