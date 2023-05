Tra gli auricolari wireless di maggior spessore tecnologico ritroviamo gli AirPods Pro 2 di seconda generazione che, quest’oggi su Amazon, possono essere acquistati ad un prezzo decisamente più favorevole. Spesso sul famoso sito di e-commerce troviamo offerte di spicco per prodotti Apple e questa volta ci siamo imbattuti in uno sconto davvero molto interessante riguardante proprio gli AirPods Pro di seconda generazione, un’occasione da non perdere per coloro che avevano pensato di acquistare auricolari di altissimo livello. Ecco quindi che lo sconto applicato, sul prezzo in precedenza di 299 euro, è del 17%, arrivando a 247,89 euro.

Focus su Amazon e sugli AirPods Pro 2 a prezzo basso: nuovi riscontri a proposito delle offerte

Nuove indicazioni sulle promozioni, dunque, dopo quelle dei giorni scorsi. Parliamo sempre di una cifra considerevole, ma si tratta anche dell’ultimo modello di AirPods Pro presentato da Apple in questi ultimi anni e poi si sa come i dispositivi appartenenti a quest’azienda non si svalutano. C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di qualche giorno questi AirPods Pro di seconda generazione arriveranno direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ Cancellazione attiva del rumore che riduce il brusio di sottofondo

Modalità Trasparenza adattiva per sentire i suoni esterni attenuando...

Amazon consente inoltre anche il pagamento a rate con Cofidis, ciò significa che la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e tutti avranno la possibilità di puntare su tale accessorio di stampo Apple, senza necessariamente spendere l’intera cifra in un’unica volta. Questo è senza dubbio un punto a favore di Amazon. A questo punto ricordiamo anche alcune delle specifiche tecniche di rilievo di questi AirPods Pro di seconda generazione. Ritroviamo in primis una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente di AirPods Pro, isolandosi completamente dal mondo circostante.

Non manca però la modalità Trasparenza adattiva che garantisce di restare in contatto col mondo circostante, ma al tempo stesso attenua l’intensità dei rumori forti, come sirene o lavori in corso. Altro aspetto interessante di questi AirPods Pro di seconda generazione è l’audio spaziale personalizzato che crea un suono avvolgente e calibrato sul proprio orecchio. Infine spazio alla custodia di ricarica MagSafe ancora più potente, con funzione “Posizione precisa”, altoparlante integrato e anello per laccetto.

